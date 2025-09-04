РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите отхвърлиха наложеното от президента Румен Радев вето върху Закона за държавните имоти

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост, с които беше разрешена продажбата на 4400 държавни имота с отпаднала необходимост.

Решението беше взето със 126 гласа „за“ от ГЕРБ, „Ново начало“, БСП, „Има такъв народ“ и трима независими депутати, напуснали „Алианс за права и свободи“ на Ахмед Доган. „Против“ гласуваха 46 народни представители от „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

В сряда, 3 септември, правната комисия в Народното събрание също отхвърли президентското вето, а днес темата влезе като трета точка в дневния ред на парламента.

На 11 август президентът Румен Радев наложи вето за продажбата на въпросните 4400 държавни имота. Той аргументира решението си с това, че измененията премахват законови гаранции при извършване на определени разпоредителни сделки с държавно имущество. Според него една от поправките улеснява продажбата на активи на предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

