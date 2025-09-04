„Да, България“ настоява прокуратурата да разследва „папките с компромати, с които се завладява държавата“

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, и съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Надежда Йорданова, съобщиха, че са подали сигнал до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и до и.ф. шефа на КПК Антон Славчев.

„Сигналът е част от представения План за противодействие и отпор на завладяната държава и съдържа поредица от конкретни твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания, които свидетелстват за задълбочаване на практиките за използване на компромати и укриване на информация за престъпления, като инструмент за политически и икономически контрол и подкопаване на институционалния ред и върховенството на правото в държавата„, се посочва в съобщението.

От партията посочват, че с цитираните твърдения в публичното пространство и журналистическите разследвания се поставя въпросът за евентуално неправомерно създаване, съхранение, разпространение или използване на данни, включително такива, придобити чрез специални разузнавателни средства, както и за законосъобразността на преценките по образуване или необразуване на досъдебни производства при наличие на сигнали и материали, които в публичния дискурс биват определяни като „папки“.

От „Да, България“ заявяват, че ако бъдат доказани подобни практики, това би застрашило върховенството на правото, тъй като наказателното преследване не трябва да зависи от политически или частни интереси. Подобни действия биха могли да концентрират неформално влияние и да подкопаят предвидимото прилагане на законите и процедурите.

Партията настоява за цялостна и обективна проверка, която да включва събиране на всички относими материали от компетентните органи, проследяване на веригата на съхранение на документи и носители, преглед на практиките по използване на специални разузнавателни средства и анализ на решенията за образуване или отказ от образуване на досъдебни производства по публично наричаните „папки“.