Митов и Рашков на път към пребития шеф на полицията в Русе

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков пътуват за Русе заради тежкия инцидент с шефа на областната дирекция старши комисар Николай Кожухаров. Той е настанен със сериозни наранявания в интензивното отделение на УМБАЛ „Канев“ след сблъсъка с хулигани снощи пред дома си.

Повод за агресията на келешите е направена им от него забележка за дрифтове с автомобили. В резултат на нападението Кожухаров е със счупено ребро и наранен бъбрек. МВР изпратиха вече екип на Главна дирекция „Национална полиция“, който да се включи в разследването на инцидента.

