В новите договори за чистота в София ще бъдат заложени рекордни санкции за фирми при лошо изпълнение, заяви Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев съобщи във Фейсбук, че чистотата е основен приоритет на Столичната община и градът трябва да изглежда така, че „всеки да се чувства у дома си“. До края на годината ще бъдат подписани нови договори за чистота, които въвеждат по-строги изисквания и санкции. Компаниите ще бъдат глобявани с рекордни суми при лошо почистване, неспазване на графици за миене, запрашаване на въздуха, липса или неподдържане на техника. Санкции ще има и за непочистване на шахти, рекламни материали и други елементи от градската среда.

Терзиев даде пример с улица „Малко Търново“ – най-малката пешеходна улица в София, която за първи път влиза в графика за миене. Новите изисквания включват вакуумни прахосмукачки за листа, машини за почистване на пътни знаци и мантинели, както и стандарти за налягане на дюзите при миене.

„Софиянци заслужаваме чиста среда – не само по големите булеварди, а и в малките улички. Промяната е закъсняла, но необходима“, подчерта кметът.

