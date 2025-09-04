Суверенният фонд на Норвегия инвестира 543 млн. долара в офис сграда в Манхатън

Суверенният фонд на Норвегия, с активи от 2 трилиона долара, възнамерява да инвестира повече от половин милиард долара в офис сграда в Ню Йорк, което е последната му голяма инвестиция в първокласни недвижими имоти по света. Фондът, най-големият по рода си в света, се управлява от Norges Bank Investment Management (NBIM) от името на норвежката държава.

NBIM съобщи във вторник (2 септември), че ще плати 542.6 милиона долара за 95% дял в офис сграда на адрес 1177 Avenue of the Americas- известна още като Sixth Avenue. Покупката ще се осъществи като съвместно предприятие с инвестиционната фирма Beacon Capital Partners. Дъщерно дружество на Beacon ще вземе 5% дял в сградата, като Beacon ще отговаря за управлението на имота с площ от 1 милион квадратни фута.

Сделката оценява имота на 571.1 милиона долара и се очаква да бъде завършена през третото тримесечие на тази година. NBIM и Beacon ще купуват офис сградата от California State Teachers’ Retirement System и Silverstein Properties, които в момента я притежават като съвместно предприятие.

Създаден през 90-те години, за да инвестира излишните приходи от нефтената и газовата индустрия на Норвегия, националният суверенен фонд има стойност над 19.8 трилиона норвежки крони (около 1.98 трилиона долара). Въпреки че основният фокус на фонда са глобалните акции – с дялове в Apple, Nvidia, Tesla, германския отбранителен гигант Rheinmetall и производителя на чипове TSMC – 1.9% от инвестициите му са в недвижими имоти. Портфолиото му вече включва повече от дузина сгради в Ню Йорк, с дялове в първокласни имоти в Манхатън.

Фондът притежава 45% дял в Times Square Tower и е инвестирал в имоти по Madison Avenue, Broadway и в сграда, която ще бъде съсед на новата му инвестиция на Avenue of the Americas. Недвижимите имоти на NBIM обхващат и други части на САЩ – с дялове в Бостън, Сан Франциско, Лас Вегас и други големи градове, но портфолиото му е със световен фокус. Към 30 юни, имотните активи на NBIM обхващат 15 държави, с 486 имота на стойност над 16 милиарда долара само в САЩ. По-рано тази година беше обявено, че фондът ще инвестира 740 милиона долара за 25% дял в имотно портфолио в елитния район Covent Garden в Лондон.

NBIM също се съгласи да плати 240 милиона евро (279 милиона долара) за 40% дял в AXA Lifestyle Housing, която управлява платформа с имоти за студенти и съвместно живеене в Испания и Франция. През първата половина на годината фондът отчете 4% възвръщаемост от своите неликвидни инвестиции в недвижими имоти.