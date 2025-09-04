РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът Росен Желязков: Единството на Коалицията на желаещите е непоколебимо

Коалицията на желаещите остава единна в позицията си за необходимостта от осигуряването на гаранции за сигурност на Украйна“.

Това стана ясно по време на видеоконферентна връзка между държавните и правителствени ръководители на страните от коалицията, в която участва и министър-председателят Росен Желязков, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В основата на гаранциите за сигурност са усилията по поддържането на капацитета на силна украинска армия и възможностите за допълнително развитие на отбранителната индустрия както на Украйна, така и на Европа, подчертаха участниците в срещата.

Видимото нежелание на Русия да се ангажира със спирането на войната и преговори за постигане на мир още повече подчертава необходимостта от въздействие над Русия, включително чрез приемането на нови санкции, беше единодушното послание на участниците в срещата.

„Гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир“, подчерта от своя страна премиерът Росен Желязков.

