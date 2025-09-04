Парламентът откри процедура за избор на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии (СЕМ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедура за избор от Народното събрание.

Решението се налага поради изтичане на мандата на член на СЕМ.

Според процедурните правила предложенията за член на СЕМ се правят от народни представители и парламентарни групи и се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по култура и медии в седем дневен срок от приемането на процедурните правила. Към предложенията се прилагат писмени мотиви, с които се аргументират високите морални и нравствени качества на кандидата, неговия обществен авторитет и професионално призвание. На кандидатите се извършва предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Гласуваха 147 народни представители, „за“ се обявиха 111 депутати, „против“ – седем, а 29 народни представители се въздържаха.

„Знаем че Българската национална телевизия (БНТ) е една от най-влиятелните медии в страната“, каза по време на дебата преди гласуването народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков.

„Знаем, че Емил Кошлуков продължава да ръководи БНТ повече от три години след изтичането на мандата му през 2022 г. Това се случва поради блокирани конкурси, поради противоречиви решения на СЕМ и поради съдебни производства„, посочи народният представител. Той каза, че през това време срещу Кошлуков е имало многобройни призиви за оставка заради загубата на авторитета на обществената телевизия, заради обвинения в политическа зависимост, в злоупотреба с власт, включително след случая от ноември 2024 г., когато главният продуцент на новините Даниел Чипев подаде оставка след отразяване на спорно финансиране на общини от служебния кабинет.

„Новият конкурс, насрочен за октомври 2025 г., поставен под риск и така обществената телевизия се управлява от човек без легитимен мандат. Това уронва авторитета на институцията и подкопава доверието в регулаторния процес“, заяви Пейков. Той настоя СЕМ да намери начин да изпълни своите законови отговорности и да проведе прозрачен законосъобразен и окончателен избор на генерален директор на БНТ. „Съветът трябва да действа максимално безпристрастно и да осигури възможност обществената телевизия да бъде ръководена от легитимно избран директор“, каза депутатът.

„Ние в момента гласуваме правила за избор на председател. Сигурно имате много забележки към дейността на СЕМ, но бихте могли да ги отправите към председателя на СЕМ, който доколкото знам е ваша номинация“, заяви по време на дебата Любен Дилов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

„Отчетът за дейността на СЕМ вече е внесен в комисията, тоест предстои дискусия по тази тема. Ние какво да направим тук, ние в момента просто гласуваме правилата“, каза Дилов.

Даниел Лорер от ПП-ДБ заяви, че проблемът със СЕМ е неговият политически блокаж и този блокаж вече години наред ни възпрепятства да имаме легитимен директор на БНТ.

„Пинг-понгът между СЕМ и съда е пагубен за българското общество“, каза народният представител. Той посочи, че по някакви магически причини един и същи съдия се пада да гледа делото по отношение на СЕМ отново и отново в Административен съд – София област.

„По-важното послание за управляващото мнозинство е по отношение на избора на кандидат. Нашата препоръката е да се спрем на кандидат, който може да бъде избран с широк политически консенсус, така че той заедно с колегите си в СЕМ да могат да достигат до решения, за да не бъде блокирана дейността на този контролен орган и за в бъдеще“, добави той.