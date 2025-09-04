Румен Радев за самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода, заяви Румен Радев

„Това е един измислен скандал. Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС. Работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза „Крумово“. В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства“.

Това коментира президентът Румен Радев в Плевен във връзка с инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас.

„Аз не виждам никакъв проблем“, заяви той.

На следващия ден британският вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът.

Днес по темата от трибуната на Народното събрание говори премиерът Росен Желязков. Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около пет минути, което е допустимо, заяви министър-председателят.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода. Това заяви пред медиите президентът Румен Радев след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема.

Според държавния глава хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки. Той добави, че на срещата подробно е разгледано състоянието на водоснабдяването в Плевен, какви са предизвикателствата и какво е направено.

„Проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт“, каза президентът. По думите му се работи по всички възможни направления и за осигуряване на по-големи количества вода към града, както и за оптимизиране на водопреносната мрежа.

Държавният глава посочи, че очаква тези, които взимат оперативните решения в държавата, които разпределят обществения ресурс и упражняват контрол, да дойдат тук на място и да докажат, че наистина мислят и работят за хората. Той също така отбеляза, че трябва да си отговорим на въпросите – къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, отпускани за ВиК, как се отпускат и оползотворяват те.

„Вече обявих своето решение, очаквам от тук нататък Министерски съвет, той е на ход“, каза Радев, попитан за решението му по повод назначаването на председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

„Аз не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам, ми е достатъчна, за да взема съответните решения“, категоричен бе президентът.

Преди дни премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.

В края на август в Шумен президентът Радев каза, че в момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка.