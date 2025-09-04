РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румен Радев за самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Румен Радев обяви, че тази седмица ще има титулярен главен секретар на МВР

Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода, заяви Румен Радев

„Това е един измислен скандал. Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС. Работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза „Крумово“. В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства“.

Това коментира президентът Румен Радев в Плевен във връзка с инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас.

„Аз не виждам никакъв проблем“, заяви той.

На следващия ден британският вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът.

Днес по темата от трибуната на Народното събрание говори премиерът Росен Желязков. Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около пет минути, което е допустимо, заяви министър-председателят.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода. Това заяви пред медиите президентът Румен Радев след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема.

Според държавния глава хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки. Той добави, че на срещата подробно е разгледано състоянието на водоснабдяването в Плевен, какви са предизвикателствата и какво е направено.

„Проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт“, каза президентът. По думите му се работи по всички възможни направления и за осигуряване на по-големи количества вода към града, както и за оптимизиране на водопреносната мрежа.

Държавният глава посочи, че очаква тези, които взимат оперативните решения в държавата, които разпределят обществения ресурс и упражняват контрол, да дойдат тук на място и да докажат, че наистина мислят и работят за хората. Той също така отбеляза, че трябва да си отговорим на въпросите – къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, отпускани за ВиК, как се отпускат и оползотворяват те.

„Вече обявих своето решение, очаквам от тук нататък Министерски съвет, той е на ход“, каза Радев, попитан за решението му по повод назначаването на председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

„Аз не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам, ми е достатъчна, за да взема съответните решения“, категоричен бе президентът.

Преди дни премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.

В края на август в Шумен президентът Радев каза, че в момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени