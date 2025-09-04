Френски винопроизводител отива в затвора за продажба на фалшиво шампанско за милиони евро

Френски винопроизводител беше осъден във вторник (2 септември) на затвор за производство и продажба на хиляди бутилки фалшиво шампанско като част от измама за милиони евро. Съдът установи, че винопроизводителят е добавял аромати и газ към вина от Испания и Южна Франция, за да ги представи като ексклузивното френско пенливо вино, което може да бъде произвеждано само в региона Шампан.

56-годишният Дидие Шопен получи и забрана да ръководи компанията занапред, както и да работи в индустрията на шампанското за поне пет години. Шопен е продал стотици хиляди бутилки фалшиво шампанско, произведено от испански и южнофренски вина, към които е добавял аромати и газ, за да имитира пенливия ефект.

Съдът в Реймс – най-големият град в региона Шампан – го осъди на 18 месеца ефективен затвор и още 30 месеца условна присъда. Съпругата му получи двегодишна условна присъда по същите обвинения – измама и незаконно използване на защитено търговско наименование. Измамата е оценена на няколко милиона евро, а Шопен бе задължен да изплати обезщетения на потърпевшите, включително асоциацията на лозарите и търговците на шампанско, както и на няколко купувачи.

Прокуратурата определи измамата като „цинична и преднамерена“.

Шопен и съпругата му бяха глобени с по 100 000 евро, а холдинговата им компания SAS Chopin – с 300 000 евро по обвинения за злоупотреба с фирмени активи и присвояване.