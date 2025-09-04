Сърбин опита да превози в Турция марихуана за над 2 млн. лева

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем сръбски гражданин за опит да превози през ГКПП „Капитан Андреево“ 195 кг. марихуана на стойност над 3 млн. лева. Дрогата била натоварена в камион – влекач с прикачено полуремарке, който бил отклонен за щателна митническа проверка от служители на Агенция „Митници“. Пакетите суха зелена листна маса – общо 173 на брой, са открити в специален тайник в полуремаркето, като при полевия наркотест веществото е реагирало на марихуана. Службите явно са имали информация за пратката, тъй като е задържана при при спецопарация с участието на ГД БОП под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.