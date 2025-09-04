Създава се нова програма „Биологично животновъдство“ с бюджет 85 млн. евро. Това бе решено в рамките на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027. Тя ще е алтернатива на досегашната екосхема за биологично земеделие /селскостопански животни/ и ще бъде с тригодишен ангажимент. Средствата ще бъдат осигурени с прехвърляне на ресурс от интервенцията „Биологично растениевъдство“.

„Интервенцията цели да отговори на обществените потребности от висококачествена, безопасна и питателна храна, произведена по устойчив начин. Тя ще подпомага ефикасното управление на природните ресурси, намаляването на хранителните отпадъци, подобряването на хуманното отношение към животните и развитието на екосистемните услуги“, обясни заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева.

Интервенцията е разработена в резултат на предложение от браншовите организации за пренасочване на подпомагането за биологично животновъдство от Първи към Втори стълб. Прехвърлянето й от директните плащания цели да осигури необходимото ниво на

финансиране за биологични животновъди и увеличаване на този вид площи в страната.

Запазва се рамката на подпомагане, която до момента е прилагана по еко-схемата. Финансирането ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ – 516 евро/хектар.

По интервенцията „Биологично животновъдство“ ще се подпомагат земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни (биологични и в преход) от следните видове – говеда, биволи, овце и/или кози, свине за пасищно отглеждане – Източно балканска свиня (съгласно приложимото национално законодателство), и които стопанисват постоянно затревени площи и/или площи, заети с фуражни култури (биологични и в преход).

Бенефициентите по новата интервенция трябва задължително да преминават и агроекологично или биологично обучение.

С въвеждането на интервенцията „Биологично животновъдство“ в Стратегическия план страната ни ще продължи да изпълнява заложените дългосрочни цели, като сред основните стремежи е достигане на 7% от използваемата земеделска площ до 2027 г., която да бъде поддържана по методите на биологичното земеделие.