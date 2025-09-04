РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Развиващите се страни се отказват от заеми в долари, за да намалят разходите за погасяване

Развиващите се страни се отказват от заеми в долари, за да намалят разходите за погасяване

Развиващите се страни се отказват от доларовите си дългове и се пренасочват към валути с изключително ниски лихвени проценти, като китайския юан и швейцарския франк. Тази промяна, предприета от задлъжнели страни, между които Кения, Шри Ланка и Панама, е резултат от по-високите лихвени проценти, определени от Федералния резерв на Съединените щати, разгневили президента Доналд Тръмп и увеличили разходите за обслужване на дълга на други държави.

„Високото ниво на лихвените проценти и стръмната крива на доходност на американските държавни облигации… направиха финансирането в щатски долари по-обременяващо за [развиващите се] страни, дори при относително ниски спредове по дълга на развиващите се пазари“, коментира Армандо Армента – вицепрезидент по глобални икономически изследвания в AllianceBernstein. И допълва, че „в резултат на това те търсят по-рентабилни варианти.“ Той обаче определя много подобни преходи към по-евтино финансиране, различно от долар, като „временни мерки“ от държави, които трябва „да се съсредоточат върху намаляване на финансовите си нужди“.

Преминаването към заеми в юани, което се случва точно когато китайската валута достигна най-високото си ниво спрямо долара през тази година, е следствие и от програмата за развитие „Един пояс, един път“ на Пекин на стойност 1.3 трлн. щ. долара и отпуснатите по нея стотици милиарди долари за инфраструктурни проекти на правителства по целия свят. Макар че обобщените данни за новите кредити в юани не са широко достъпни, тъй като Пекин ги договаря двустранно с други правителства, Кения и Шри Ланка се стремят да конвертират известни доларови задължения в китайската валута.

През август Министерството на финансите на Кения заяви, че води преговори с китайската „Ексим банк“ (China ExIm Bank) – най-големият кредитор на страната, за преминаване към погасяване на доларови заеми в юани за железопътен проект на стойност 5 млрд. щ. долара, който натежава на бюджета на страната. Президентът на Шри Ланка също заяви пред парламента през август, че правителството му търси кредити в юани, за да завърши ключов проект за магистрала, който беше спрян, когато страната обяви фалит през 2022 година.

С референтния лихвен процент по федералните фондове на Съединените щати в диапазона от 4.25% до 4.50% – много по-висок от еквивалентните лихви, определени от други големи централни банки – директната цена на новите заеми в долари е сравнително висока за много развиващи се страни.

Националната банка на Швейцария намали лихвените проценти до нула през юни, а референтната седемдневна лихва по обратните репо сделки за Китай е 1.4 процента. Което навежда на мисълта, че цената на финансирането е вероятната причина за конвертиране в юани.

Много заеми по „Един пояс, един път“, отпуснати през второто десетилетие на новия век, бяха в долари когато лихвените проценти отвъд Атлантика бяха много по-ниски. Цената на обслужване на тези дългове както за Кения, така и за Шри Ланка, оттогава се е увеличила значително, което увеличава стимулите за отказ от финансиране в зелени пари. Чрез кредити във валути като юан и швейцарски франк, страните могат да получат достъп до заемни средства при много по-ниски лихвени проценти от тези, предлагани от доларовите облигации.

Но Юфан Хуанг – сътрудник в Изследователската инициатива Китай-Африка в университета Джонс Хопкинс – твърди, че напредъкът в по-всеобхватните усилия на Пекин за налагане на кредитиране в националната валута остава ограничен. „Дори сега, когато лихвените проценти в юани са по-ниски, много кредитополучатели се колебаят“, посочва той. И допълва, че „засега това изглежда по-скоро като операция за всеки отделен казус, какъвто е случаят с Кения.“

Тъй като правителствата рядко имат приходи от износ във валути като юани и швейцарски франкове, може да се наложи те да хеджират експозицията си в тях (срещу промени на валутните курсове) чрез финансови производни.

Панама е получила само през юли заеми от банки, чиито размер е еквивалентен на близо 2.4 млрд. щ. долара, в швейцарски франкове, тъй като правителството на централноамериканската държава се бори да ограничи фискалния си дефицит и да не допусне кредитната й оценка да бъде понижена до статус на „нежелана валута“. Финансовият министър на страната Фелипе Чапман заяви, че достъпът до по-евтино финансиране е спестил повече от 200 милиона долара в сравнение с емитирането на доларов дълг и че новите заеми са били хеджирани. Той добави, че страната е „диверсифицирала“ управлението на държавния си дълг както в евро, така и в швейцарски франкове, „вместо да разчита единствено на капиталовите пазари в щатски долари“.

Колумбия също изглежда се насочва към кредити в швейцарската парична единица, за да рефинансира доларови облигации. Миналата седмица група глобални банки направиха предложение да закупят с отстъпка колумбийски облигации – сделка, определена от инвеститорите като част от уреждането на заем в швейцарски франкове за правителството, което би използвало съществуващия дълг като обезпечение. Въпреки че Богота все още не е потвърдила такъв кредит, финансовото министерство на страната намекна за планове за диверсификация на външните си валутни заеми през юни.

Андрес Пардо – ръководител на звеното за макростратегия на Латинска Америка в XP Investments – заяви, че Колумбия може да вземе заеми в швейцарски франкове при ниски лихви от порядъка на 1.5%, за да изкупи обратно доларови дългове с доходност от 7% до 8%, както и облигации в колумбийско песо с лихва до 12 процента. Дългът на страната в местна валута беше понижен до „високорисков“ (junk) от „Стандард енд Пуърс“ след като правителството отмени ключово фискално правило.

Инвеститорите обаче посочват, че емитирането на задължения в швейцарски франкове от правителствата може да помогне за ограничаване на лихвените сметки, но в дългосрочен план подобни заеми не могат да заместят достъпа до по-големия публичен пазар за доларови облигации.

Компании от развиващите се пазари също продават повече облигации в евро през тази година, като размерът на този вид емитиран дълг е нараснал до рекордните 239 млрд. щ. долара към юли, по данни на „Джей Пи Морган“. Общото количество на корпоративните облигации на развиващите се пазари в зелени пари е в размер на около 2.5 трлн. долара.

„Емисиите в евро през тази година се увеличават повече, отколкото тези в долари“, отбелязва Токе Хьортшой – старши мениджър на портфейли в Impax Asset Management. Азиатските емитенти имат дял от една трета в емитираните еврооблигации – увеличение от 10-15 процента в сравнение с периода отпреди 15 години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени