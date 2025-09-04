Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Председателят и главен изпълнителен директор на Suntory Holdings – Такеши Ниинами, е подал оставка след обвинения, че е закупил добавки, съдържащи незаконни вещества, потвърди компанията във вторник (2 септември).

66-годишният Ниинами, един от най-изявените бизнес лидери в Япония, заяви, че е вярвал, че добавките, които е купил, са законни. Той е определят като едно от лицата на корпоративна Япония.

Разследващите вече бяха претърсили дома на Ниинами в Токио по подозрение, че е получил продукти, съдържащи вещества, извлечени от канабис, от свой познат в чужбина, съобщи обществената телевизия NHK. Полицията смята, че продуктите може да са съдържали THC (канабоиди) и проверява дали Ниинами е знаел, че веществото е строго регулирано в Япония. На пресконференция в сряда обаче той заяви, че е купил безрецептурни CBD добавки в САЩ за своето здраве.

„Проверих съставките и потвърдих, че са законни в Япония“, каза той пред репортери.

Ниинами допълни, че отделна партида добавки му е била изпратена от негов съветник чрез брат му, но той не ги е поискал и не знае какво съдържат. Малко след това започнало полицейското разследване. „Лично аз нямам спомен да съм предприемал действия, нарушаващи закони или регулации. Въпреки това реших доброволно да подам оставка, за да избегна допълнителни проблеми, в съответствие с решението на компанията“, добави той.

Ниинами е уведомил колегите си на 22 август, че е обект на полицейско разследване, разкриха президентът на Suntory Нобухиро Тории и вицепрезидентът Кенджи Ямада на пресконференция във вторник. На 1 септември той е предложил да се оттегли по лични причини. Компанията е приела оставката му, влизаща в сила в същия ден.

Suntory е една от най-разпознаваемите японски марки напитки, която продава бира, уиски, спортни и енергийни напитки. В режисирания от София Копола филм „Изгубени в превода“ (2003 г.) номинираният за „Оскар“ Бил Мъри изигра остарял американски актьор, който се сприятелява с младо самотно момиче по време на пътуване до Токио за реклама на уискито на компанията.

Притежанието, продажбата или вносът на вещества, съдържащи THC, са строго забранени в Япония. Самото притежание може да доведе до затвор до 7 години, а трафикът или контрабандата – до още по-тежки наказания. Страната не прави разлика между медицинска и развлекателна употреба на канабис.