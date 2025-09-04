РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Председателят и главен изпълнителен директор на Suntory Holdings – Такеши Ниинами, е подал оставка след обвинения, че е закупил добавки, съдържащи незаконни вещества, потвърди компанията във вторник (2 септември).

66-годишният Ниинами, един от най-изявените бизнес лидери в Япония, заяви, че е вярвал, че добавките, които е купил, са законни. Той е определят като едно от лицата на корпоративна Япония.

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Разследващите вече бяха претърсили дома на Ниинами в Токио по подозрение, че е получил продукти, съдържащи вещества, извлечени от канабис, от свой познат в чужбина, съобщи обществената телевизия NHK. Полицията смята, че продуктите може да са съдържали THC (канабоиди) и проверява дали Ниинами е знаел, че веществото е строго регулирано в Япония. На пресконференция в сряда обаче той заяви, че е купил безрецептурни CBD добавки в САЩ за своето здраве.

„Проверих съставките и потвърдих, че са законни в Япония“, каза той пред репортери.

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Ниинами допълни, че отделна партида добавки му е била изпратена от негов съветник чрез брат му, но той не ги е поискал и не знае какво съдържат. Малко след това започнало полицейското разследване. „Лично аз нямам спомен да съм предприемал действия, нарушаващи закони или регулации. Въпреки това реших доброволно да подам оставка, за да избегна допълнителни проблеми, в съответствие с решението на компанията“, добави той.

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Ниинами е уведомил колегите си на 22 август, че е обект на полицейско разследване, разкриха президентът на Suntory Нобухиро Тории и вицепрезидентът Кенджи Ямада на пресконференция във вторник. На 1 септември той е предложил да се оттегли по лични причини. Компанията е приела оставката му, влизаща в сила в същия ден.

Suntory е една от най-разпознаваемите японски марки напитки, която продава бира, уиски, спортни и енергийни напитки. В режисирания от София Копола филм „Изгубени в превода“ (2003 г.) номинираният за „Оскар“ Бил Мъри изигра остарял американски актьор, който се сприятелява с младо самотно момиче по време на пътуване до Токио за реклама на уискито на компанията.

Шефът на компанията за напитки Suntory подава оставка след разследване за наркотици

Притежанието, продажбата или вносът на вещества, съдържащи THC, са строго забранени в Япония. Самото притежание може да доведе до затвор до 7 години, а трафикът или контрабандата – до още по-тежки наказания. Страната не прави разлика между медицинска и развлекателна употреба на канабис.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени