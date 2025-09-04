„Величие“ оспорва легитимността на правителството, започва консултации за сезиране на Конституционния съд

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви, че формацията ще започне консултации с други партии за сезиране на Конституционния съд с искане за отмяна на решения на Министерския съвет. По думите му, осем депутати, по-късно признати за незаконно избрани, са участвали в гласуването за министър-председател и правителство, което според „Величие“ прави кабинета нелегитимен, а решенията му след 16 януари 2025 година – невалидни.

Михайлов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай, като обвърза различни партии със зависимости към външни сили. Според него ГЕРБ си партнира чрез „Възраждане“ с Русия и чрез „Да, България“ със САЩ, докато ДПС и Делян Пеевски имат влияние върху БСП и ИТН, свързвайки ги съответно с Китай и Великобритания.

Според лидера на „Величие“ това управление, контролирано от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, подготвя възможност за миграция от проевропейска към проруска и прокитайска ориентация. Михайлов заяви, че действията на властта в момента целят да прикрият именно тези зависимости.