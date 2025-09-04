„Страшен филм 6” – скоро по кината

Страхотна новина за любителите на знаковата поредица.

По данни на Backstage, „Страшен филм 6” отново се завръща по големите екрани с участието на Анна Фарис и Реджина Хол. След липсата на емблематичното дуо в петата част от поредицата, излязла през 2013 г., феновете не могат да скрият радостта си.

Анна Фарис и Реджина Хол в сцена от „Страшен филм 3“.

Макар все още да не се знае какъв ще бъде сценарият на „Страшен филм 6”, най-вероятно той ще осмее поредния хорър филм чрез комедийна сатира и черен хумор.

Двамата братя Уейънс по време на снимките на „Страшен филм 2“.

Да припомним, че първата кинолента от 2001-а събра няколко от нашумелите тогавашни хоръра – „Писък”, „Проклятието Блеър ”, „Шесто чувство” и „Знам какво направи миналото лято” – в една обща и запомняща се пародия.

Както вече споменахме, Анна Фарис и Реджина Хол се завършат като знаковите Синди Кембъл и Бренда Мийкс. Към тях се присъединява и част от оригиналния актьорски състав: Дейв Шеридън в ролята на Дъфи и братята Марлон и Шон Уейънс като Шорти Мийкс и Рей Уилкинс. Наред с това двамата братя отново ще помогнат с писането на сценария за новия визуален разказ.

От ляво надясно: Ана Фарис, Реджина Хол, Марлон Уейънс и Шон Уейънс.

Впрочем, вече се знае и за кога е обявена световната премиера – 12-ти юни догодина.