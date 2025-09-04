„Страшен филм 6” – скоро по кината

Страхотна новина за любителите на знаковата поредица.
По данни на Backstage, „Страшен филм 6” отново се завръща по големите екрани с участието на Анна Фарис и Реджина Хол. След липсата на емблематичното дуо в петата част от поредицата, излязла през 2013 г., феновете не могат да скрият радостта си.
Макар все още да не се знае какъв ще бъде сценарият на „Страшен филм 6”, най-вероятно той ще осмее поредния хорър филм чрез комедийна сатира и черен хумор.
Да припомним, че първата кинолента от 2001-а събра няколко от нашумелите тогавашни хоръра – „Писък”, „Проклятието Блеър ”, „Шесто чувство” и „Знам какво направи миналото лято” – в една обща и запомняща се пародия.
Както вече споменахме, Анна Фарис и Реджина Хол се завършат като знаковите Синди Кембъл и Бренда Мийкс. Към тях се присъединява и част от оригиналния актьорски състав: Дейв Шеридън в ролята на Дъфи и братята Марлон и Шон Уейънс като Шорти Мийкс и Рей Уилкинс. Наред с това двамата братя отново ще помогнат с писането на сценария за новия визуален разказ.
Впрочем, вече се знае и за кога е обявена световната премиера – 12-ти юни догодина.