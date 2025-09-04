РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Страшен филм 6” – скоро по кината

Страхотна новина за любителите на знаковата поредица.

По данни на Backstage, „Страшен филм 6” отново се завръща по големите екрани с участието на Анна Фарис и Реджина Хол. След липсата на емблематичното дуо в петата част от поредицата, излязла през 2013 г., феновете не могат да скрият радостта си.

Ана Фарис и Реджина Хол в сцена от "Страшен филм 3".
Анна Фарис и Реджина Хол в сцена от „Страшен филм 3“.

Макар все още да не се знае какъв ще бъде сценарият на „Страшен филм 6”, най-вероятно той ще осмее поредния хорър филм чрез комедийна сатира и черен хумор.

Двамата братя Уейънс по време на снимките на "Страшен филм 2".
Двамата братя Уейънс по време на снимките на „Страшен филм 2“.

Да припомним, че първата кинолента от 2001-а събра няколко от нашумелите тогавашни хоръра – „Писък”, „Проклятието Блеър ”, „Шесто чувство” и „Знам какво направи миналото лято” – в една обща и запомняща се пародия.

Както вече споменахме, Анна Фарис и Реджина Хол се завършат като знаковите Синди Кембъл и Бренда Мийкс. Към тях се присъединява и част от оригиналния актьорски състав: Дейв Шеридън в ролята на Дъфи и братята Марлон и Шон Уейънс като Шорти Мийкс и Рей Уилкинс. Наред с това двамата братя отново ще помогнат с писането на сценария за новия визуален разказ.

От ляво надясно: Ана Фарис, Реджина Хол, Марлон Уейънс и Шон Уейънс.
От ляво надясно: Ана Фарис, Реджина Хол, Марлон Уейънс и Шон Уейънс.

Впрочем, вече се знае и за кога е обявена световната премиера – 12-ти юни догодина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени