Тежко пострадалият работник от „Арсенал“ е починал

арсенал

Работникът, пострадал тежко при инцидент в заво „Арсенал “ днес, е починал. От прокуратурата информираха, че 46-годишният мъж е починал в болницата по време на извършване на хирургически интервенции. 

Както е известно, инцидентът стана днес около 10:30 ч. в един от цеховете на оръжейния завод. Пострадаха двама мъже на 46 и 56 години, като по-младият от тях бе приет по спешност за операция в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ с тежки коремни наранявания.

Действащото досъдебно производство ще премине в следствено дело. Действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Делото е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Инцидентът е настъпил по време на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. От държавното обвинение уточниха, че в помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети. Другият пострадал мъж – на 56 години, е с настъпила травма, увреждаща слуха, информираха от прокуратурата.

