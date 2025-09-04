Проблемът с GPS сигнала при кацането на Фон дер Лайен е част от хибридна атака, но институциите са реагирали правилно, твърди Желязков

Премиерът Росен Желязков заяви, че изслушването му в парламента по повод инцидента с GPS сигнала при кацането на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив е било превърнато в „хибридна информационна атака“ от страна на опозицията.

Той обясни, че по време на захождането самолетът е загубил GPS сигнал, но по предложение на Ръководство „Въздушно движение“ е извършил безопасно кацане чрез ILS подход. Желязков уточни, че наземните системи не са отчели заглушаване, но бордовите устройства на самолета са регистрирали интерференция. По негови думи, става дума за „джаминг“ (умишлено заглушаване – бел. ред.) на сигнал, а не за „спуфинг“ (подмяна на сигнала), и вероятната причина са руските системи за радиоелектронна война в района на Крим, чието въздействие се усеща от Финландия до Либия.

Премиерът каза, че е възложил на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да се свърже с авиокомпанията за допълнителна проверка на данните. Той подчерта, че РВД и ГВА са реагирали професионално и са осигурили сигурността на полета.

Желязков критикува „Продължаваме промяната – Демократична България“, че вместо да подкрепят институциите, са атакували правителството, докато проруските партии са използвали случая за пропаганда и протести.

Той посочи, че само в неделя са регистрирани 54 случая на интерференции на българска територия, а подобни смущения са ежедневие от началото на войната в Украйна. „Докато не бъде постигнат траен и справедлив мир, това ще продължи“, добави министър-председателят, като изрази подкрепа за усилията на ЕС и САЩ за примирие.