Денят по диагонал – 4 септември 2025 г.

Николай Денков: Ако се съобразяваме с приказките на Борисов и Пеевски, нямаме място в политиката (част 2)
От българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетели в района по същото време. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на изслушването си в парламента във връзка с проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив.
Национален траур в Португалия след трагичен инцидент с фуникуляр в Лисабон
Днес, 4 август, в Португалия е обявен ден на национален траур след вчерашната катастрофа с фуникуляра по линията „Глория“, при която загинаха 15 души и бяха ранени 18. Инцидентът се разследва, но според първоначалната информация се е скъсал един от кабелите на превозното средство, предаде БТА.
Глобален срив на Google остави милиони потребители без достъп до услуги
Google претърпя масов срив, засегнал милиони потребители по целия свят. Проблемите се проявиха в Европа, Северна Америка и Азия, като недостъпни за част от хората станаха търсачката, Gmail, YouTube, ChatGPT и други глобални платформи. Нарушения имаше и в системата за разплащания Revolut, както и в различни мобилни приложения.
Френски винопроизводител отива в затвора за продажба на фалшиво шампанско за милиони евро
Френски винопроизводител беше осъден във вторник (2 септември) на затвор за производство и продажба на хиляди бутилки фалшиво шампанско като част от измама за милиони евро. Съдът установи, че винопроизводителят е добавял аромати и газ към вина от Испания и Южна Франция, за да ги представи като ексклузивното френско пенливо вино, което може да бъде произвеждано само в региона Шампан.
Дрифтаджии пребиха шефа на полицията в Русе
Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил пребит снощи пред дома си. Той е настанен в УМБАЛ „Канев“ в изключително тежко състояние, сочи неофициална информация.