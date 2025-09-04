Денят по диагонал – 4 септември 2025 г.

За посещението си в Китай Зафиров и Иванов незабавно трябва да напуснат кабинета. Ако Желязков е знаел, пада правителството, смята Николай Денков

Евентуална диктатура в България няма да е като при Орбан, много по-жестока ще бъде. В Унгария не арестуват кметове на опозицията.

От българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетели в района по същото време. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на изслушването си в парламента във връзка с проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив.

Днес, 4 август, в Португалия е обявен ден на национален траур след вчерашната катастрофа с фуникуляра по линията „Глория“, при която загинаха 15 души и бяха ранени 18. Инцидентът се разследва, но според първоначалната информация се е скъсал един от кабелите на превозното средство, предаде БТА.

Google претърпя масов срив, засегнал милиони потребители по целия свят. Проблемите се проявиха в Европа, Северна Америка и Азия, като недостъпни за част от хората станаха търсачката, Gmail, YouTube, ChatGPT и други глобални платформи. Нарушения имаше и в системата за разплащания Revolut, както и в различни мобилни приложения.

Френски винопроизводител беше осъден във вторник (2 септември) на затвор за производство и продажба на хиляди бутилки фалшиво шампанско като част от измама за милиони евро. Съдът установи, че винопроизводителят е добавял аромати и газ към вина от Испания и Южна Франция, за да ги представи като ексклузивното френско пенливо вино, което може да бъде произвеждано само в региона Шампан.

Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил пребит снощи пред дома си. Той е настанен в УМБАЛ „Канев“ в изключително тежко състояние, сочи неофициална информация.