Тръмп даде гаранции за сигурност на Полша, заяви президентът Карол Навроцки

Американският президент Доналд Тръмп даде гаранции за сигурност на Полша. Това заяви полският президент Карол Навроцки, който е на посещение в САЩ.

„Президентът Доналд Тръмп, което ме прави особено щастлив, даде гаранция за сигурност на Полша“, каза той.

В сряда, 3 септември, Тръмп се срещна с Навроцки в Белия дом.

Американският президент заяви, че администрацията във Вашингтон би била готова да увеличи американския военен контингент в Полша, ако Варшава го желае.

На 6 август Карол Навроцки встъпи в длъжност.

По този повод Тръмп изпрати на новия полски лидер подарък – копие на американския орел, който е герб на Съединените щати. Коментирайки ситуацията, депутатът от полския Сейм Марчин Пшидач заяви, че този жест от страна на ръководителя на Белия дом показва близките отношения между главите на двете държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил полския си колега Карол Навроцки на срещата на върха на Г-20,

която ще се проведе в Маями през 2026 година. Това заяви Навроцки, съобщава TVP Info.

„Получих покана от президента Доналд Тръмп за срещата на върха на Г-20 догодина“, каза той.

Ден преди това полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Варшава ще поиска от Вашингтон да я покани на срещата на Г-20.

Г-20 е създадена през декември 1999 г. по инициатива на финансовите министри на седем водещи индустриализирани страни. Организацията включва 19 държави (Аржентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Франция, Южна Корея, Южна Африка и Япония) и два съюза – европейския и африканския. Групата няма постоянно членство и действа на базата на покана.