С настояване за незабавно освобождаване на кмета Благомир Коцев, варненци отново излизат на протест

Днес, 4 септември от 18:30 ч. пред сградата на Община Варна ще се проведе пореден протест в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев и на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката за неотклонение на Коцев „задържане под стража”.

След първоначалната спирка, която е сградата на общината, демонстрантите ще се насочат към площад „Независимост“ и към Съдебната палата, където се очаква протестът да приключи.

Първата демонстрация след началото на активния есенен политически сезон се проведе този вторник. На него присъства и бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. „Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане и за искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна“, заяви той.

Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка обаче излезе бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.

Преди броени дни адвокатката на Коцев Ина Лулчева обяви, че е внесла в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържането му. Освен това се разбра, че доклад на финансовата инспекция за злоупотреби на Пламенка Димитрова е изчезнал в прокуратурата.