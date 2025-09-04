Премиерът ще бъде изслушан в парламента във връзка с инцидента с GPS-а на самолета на Фон дер Лайен

По искане на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България, премиерът Росен Желязков ще бъде изслушан в парламента. Днес, 4 септември, той ще трябва да даде обяснение за възникнал проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заедно с премиера Росен Желязков посетиха ВМЗ в Сопот. Ден по-късно британското издание „Файненшъл таймс“ съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на Европейската комисия близо до Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че по време на кацането сигналът е изчезнал, а Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Депутатите ще обсъдят по-късно през деня и проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от Европейската комисия средносрочен преглед на кохезионната политика.

В дневния ред са също процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и за избор от Народното събрание.

Предвижда се парламентът да обсъди на второ четене и промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и ратификации на международни документи, по които България е страна.