Тръмп ще бъде домакин на две дузини технологични и бизнес лидери в Белия дом

Президентът Тръмп ще бъде домакин на близо две дузини водещи технологични и бизнес лидери в Белия дом в четвъртък. Събитието ще бъде първото, което ще се проведе в новоремонтираната Розова градина на Белия дом. Сред поканените, според списък, получен ексклузивно от The Hill, са главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, основателят на Meta Марк Зукърбърг, основателят на Microsoft Бил Гейтс и основателят на OpenAI Сам Алтман.

Срещата в Розовата градина е насрочена, след като главните изпълнителни директори и технологичните лидери присъстват на събитие в Белия дом, посветено на изкуствения интелект, организирано от първата дама Мелания Тръмп.

Забележително е също, че

Тим Кук ще се срещне с Тръмп в навечерието на представянето на iPhone.

Преди това Тръмп и Кук имаха обтегнати отношения. Президентът на САЩ изрази недоволство от темпото, с което Apple премества производството си от Китай.

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл отбеляза преди това, че „Клубът Розова градина на Белия дом е най-горещото място във Вашингтон, окръг Колумбия, и вероятно в света“. Той също така подчерта, че президентът очаква с нетърпение да се срещне с бизнес, политически и технологични лидери на тази вечеря и много други, които ще предстоят на красивата нова тераса на Rose Garden.

Среди другите участници в събитието в четвъртък вечер са

десетки видни основатели и главни изпълнителни директори,

включително Сергей Брин и Сундар Пичай (съответно съосновател и главен изпълнителен директор на Google), Сафра Кац (главен изпълнителен директор на Oracle), Дейвид Лимп (главен изпълнителен директор на Blue Origin), Санджай Мехротра (главен изпълнителен директор на Micron Technology) и Грег Брокман (президент на OpenAI).

В групата са още Сатя Надела (главен изпълнителен директор на Microsoft), Вивек Ранадиве (основател на Tibco и собственик на Sacramento Kings), Шаям Санкар (технически директор на Palantir) и Александър Уанг (основател на Scale.ai и ръководител на суперинтелекта в Meta).

Дейвид Сакс, рисковият капиталист, който е обявен за „цар“ на Белия дом за изкуствен интелект и криптовалути, също ще присъства. Джаред Айзъкман, главен изпълнителен директор на Shift4, също е поканен на събитието, след като Тръмп оттегли номинацията си за ръководител на НАСА през юни.

Илон Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla и основател на SpaceX, който е бил специален държавен служител и главен съветник на Тръмп в продължение на няколко месеца по-рано тази година, преди да се сблъска с него, не е в списъка с поканени.

Много видни технологични лидери се стремят да изградят по-силни отношения с Тръмп

след победата му на изборите през 2024 г., а техните компании коригираха политиките си, като се отказаха от инициативите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI), за да се приведат в съответствие с администрацията. Зукърбърг, Пичай и Алтман присъстваха на встъпването в длъжност на Тръмп, докато Кук посети Белия дом, за да обяви инвестиции в американското производство. Сред другите поканени бизнес лидери бяха Джейсън Чанг (основател на CSBio), Натали Домпе (изпълнителен директор на Dompé Pharma), Дилън Фийлд (основател на Figma), Джон Херинг (съосновател на Vy Capital), Съни Мадра (президент на Groq), Чамат Палихапития (основател на Social Capital), Марк Пинкус (основател на Zynga), Джейми Симиноф (основател на Ring) и Лиса Су (изпълнителен директор на Advanced Micro Devices).