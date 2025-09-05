На 626.9 млн. евро се оценява евентуалният ефект от митата на САЩ върху износа ни

Евентуалният общ оценен ефект – пряк и непряк, от новите мита на САЩ от намаления износ от България, се оценява на 626.9 млн. евро, което е 1.46% от целия стоков износ на страната. Това каза министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Шотев за въздействието върху България от ангажиментите, поети от Европейския съюз в рамките на новото търговско споразумение със САЩ.

Икономическият министър отбеляза, че в тази връзка Министерството на икономиката и индустрията провежда изследване сред засегнатите предприятия за ситуацията и перспективите на пазарите, и на тяхното позициониране в новите условия, както и позиционирането на конкурентните на българските стоки на американския пазар. Целта е да се предприемат конкретни мерки за подпомагане на българския бизнес, посочи Петър дилов.

В края на юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп сключиха предварителна търговска сделка, според която

по-голямата част от износа на ЕС, предназначен за американския пазар, ще бъде обложен с 15 процента.

През втората половина на август ЕС и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление за споразумението, постигнато през юли по търговските въпроси. Сред ключовите моменти в документа са специфични ставки за автомобилите, свързани с законодателни действия на Европейския съюз. Освен това ЕС се съгласява да отмени митата върху промишлените стоки и много селскостопански продукти, като САЩ съответно също ще намалят тарифите.

Споразумението обхваща покупка на енергийни суровини за 750 милиарда долара и 600 милиарда долара за инвестиции от страна на ЕС до 2028 година. Споразумението засяга и нетарифните бариери, цифровата търговия и екологичните регулации.

Преди започването на втория мандат на Тръмп, САЩ и ЕС имаха ниски мита в двустранната си търговия, която е най-голямата в света с обем от около 2 трилиона долара (около 1.7 трилиона евро).

През последните години търговско-икономическите отношения между България и САЩ бележат положително развитие.

През минаталата година стокообменът ни възлиза на 1.58 млрд. долара. Износът ни е в размер на 1.12 млрд. долара при положително търговско салдо за България от 664.4 млн. долара.