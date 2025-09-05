РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата променя обвинението срещу побойниците от Русе

николай кожухаров

Прокуратурата ще промени обвинението за побоя над шефа на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров. От държавното обвинение уточниха, че то ще е за нанасяне на тежка телесна повреда.

Предстои обвинението на четиримата младежи, задържани за побоя над областния директор на МВР – Русе, да бъде повдигнато. В момента те са в ареста за 24 часа, като мярката им ще бъде удължена на 72 часа. Единият от задържаните за побоя е 15-годишен. 

От университетска болница „Канев“ информираха, че няма промяна в състоянието на главен комисар Николай Кожухаров. Той е в интензивното отделение на болницата и подлежи на белодробна хемодинамична стабилизация.

Както е известно, шефът на дирекцията в Русе бе пребит в четвъртък след полунощ от дрифтаджии след забележка за шофиране с висока скорост. В резултат на побоя той е загубил над литър и половина кръв. Наложило се е кръвопреливане от неговите колеги, които са се притекли на помощ.

