Над 200 000 вече ползват мобилното приложение „еЗдраве“

Мобилното приложение “еЗдраве” вече може да се похвали, че има над 200 000 потребители, които имат достъп до всички техни данни – прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, лабораторни резултати и други, съобщиха от „Информационно обслужване“.

Само за тази година над 110 000 души са сдвоили здравното си досие с приложението, като 75 000 от тях са го направили чрез посещение в офис на “Информационно обслужване”, Районната здравноосигурителна каса или Регионалната здравна инспекция.

Останалите – с електронен подпис. Над 30 000 от новите потребители са сдвоили здравното си досие като са се възползвали от кампанията на Министерство на здравеопазването „С един клик – ти контролираш системата“, която разполага мобилни пунктове на оживени локации във всички 28 области на страната и в малки населени места.

„еЗдраве” е категоричният лидер в България сред приложенията в категорията „Здраве и фитнес“ и води в класациите за най-сваляни апликации в App Store и Google Play“, обяви Бранимир Петаков, ръководител отдел „Мобилни приложения“ в Информационно обслужване.

Припомнаме, че от края на август пациентското досие вече има своя нов модул „Здравна библиотека“, достъпен през уеб портала my.his.bg и еЗдраве.

Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.