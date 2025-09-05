Над 200 000 вече ползват мобилното приложение „еЗдраве“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мобилното приложение “еЗдраве” вече може да се похвали, че има над 200 000 потребители, които имат достъп до всички техни данни – прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, лабораторни резултати и други, съобщиха от „Информационно обслужване“.

Само за тази година над 110 000 души са сдвоили здравното си досие с приложението, като 75 000 от тях са го направили чрез посещение в офис на “Информационно обслужване”, Районната здравноосигурителна каса или Регионалната здравна инспекция.

Останалите – с електронен подпис. Над 30 000 от новите потребители са сдвоили здравното си досие като са се възползвали от кампанията на Министерство на здравеопазването „С един клик – ти контролираш системата“, която разполага мобилни пунктове на оживени локации във всички 28 области на страната и в малки населени места.

„еЗдраве” е категоричният лидер в България сред приложенията в категорията „Здраве и фитнес“ и води в класациите за най-сваляни апликации в App Store и Google Play“, обяви Бранимир Петаков, ръководител отдел „Мобилни приложения“ в Информационно обслужване.

Припомнаме, че от края на август пациентското досие вече има своя нов модул „Здравна библиотека“, достъпен през уеб портала my.his.bg и еЗдраве.

Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.

