РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Макрон се подготвя за бърза смяна на премиера Байру

Еманюел Макрон и Франсоа Байру

Френският президент Еманюел Макрон иска бързо да назначи нов министър-председател, ако правителството на Франсоа Байру падне в понеделник след вота на доверие, пише „Политико“.

Очевидната причина е, че на 18 септември много от най-големите синдикати във Франция планират стачка, а и съществуват призиви за блокиране на страната на 10 септември. Стачката на 18-ти може да парализира френския транспорт, тъй като в нея ще участват синдикатите на железопътните работници, диспечерите на въздушния трафик и персоналът на „Ер Франс“. Очаква се и държавни служители, включително учители, да се присъединят към протестите.

Според „Политико“ правителството на Байру, което е в малцинство, почти сигурно ще падне при вота на доверие заради плановете му да ореже 43,8 млрд. евро от бюджета за следващата година. Френският премиер твърди, че това е необходимо, за да бъде намален застрашителният бюджетен дефицит на държавата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени