Макрон се подготвя за бърза смяна на премиера Байру

Френският президент Еманюел Макрон иска бързо да назначи нов министър-председател, ако правителството на Франсоа Байру падне в понеделник след вота на доверие, пише „Политико“.

Очевидната причина е, че на 18 септември много от най-големите синдикати във Франция планират стачка, а и съществуват призиви за блокиране на страната на 10 септември. Стачката на 18-ти може да парализира френския транспорт, тъй като в нея ще участват синдикатите на железопътните работници, диспечерите на въздушния трафик и персоналът на „Ер Франс“. Очаква се и държавни служители, включително учители, да се присъединят към протестите.

Според „Политико“ правителството на Байру, което е в малцинство, почти сигурно ще падне при вота на доверие заради плановете му да ореже 43,8 млрд. евро от бюджета за следващата година. Френският премиер твърди, че това е необходимо, за да бъде намален застрашителният бюджетен дефицит на държавата.