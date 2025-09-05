Newsmax заведе антимонополно дело срещу Fox News за блокиране на конкуренцията

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Каналът на Кристофър Ръди – Newsmax, заведе антимонополно дело срещу Fox News, обвинявайки медията, собственост на Рупърт Мърдок, че блокира конкуренцията на пазара на консервативни платени телевизионни новини.

Жалбата, подадена в Окръжния съд на Южна Флорида, твърди, че Fox използва изключителни договори и тактики, за да принуждава разпространителите да не излъчват други консервативни канали, включително Newsmax. Основателят на Newsmax – Кристофър Ръди, заяви, че искът цели „възстановяване на справедливостта на пазара и осигуряване на истински избор за американците“.

От Fox News отговориха, че Newsmax „не може да се измъкне от собствените си провали на пазара, като завежда дела“. Newsmax иска парични обезщетения и съдът да забрани на Fox да поддържа предполагаемо монополни практики.

Делото подчертава конкуренцията между двата про-Тръмп канала и борбата им за влияние сред консервативната аудитория, въпреки че Fox остава лидер по рейтинги.

