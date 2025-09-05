РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Франция глоби Shein със 176 млн. долара заради злоупотреба с „бисквитки“

Онлайн търговецът на бърза мода Shein получи глоба от 150 милиона евро (175.61 милиона долара) в сряда (3 септември) от френския орган за защита на данните за неправомерно използване на „бисквитки“ (cookies). Компанията оспори решението и заяви, че ще подаде жалба.

Държавеният орган, натоварен с прилагането на правилата за защита на потребителските данни – Комисията за информационни технологии и свободи (CNIL), посочи, че уебсайтът на Shein не е спазил регулациите, като е събирал данни за потребителите без тяхното съгласие. Когато потребителите на френския сайт на търговеца на бърза мода са отказвали бисквитки – малки файлове, които позволяват на сайтовете и рекламодателите да идентифицират отделни потребители и да следят навиците им на сърфиране – някои все пак са били поставяни на компютрите им, се посочва в съобщението на комисията, обобщаващо тест, проведен на сайта през август 2023 година.

Според Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) бисквитките се считат за лични данни, тъй като се използват за идентифициране на потребителите и насочване на реклами, като сайтовете трябва да получат съгласие за тяхното използване.

„Размерът на глобата отчита факта, че компанията е пренебрегнала няколко задължения, като е поставяла бисквитки без съгласието на потребителите, не е уважавала техните предпочитания и не ги е информирала правилно“, заявиха от регулатора. От Комисията за информационни технологии и свободи добавят, че големината на Shein също е повлияла на решението, като се има предвид, че 12 милиона французи посещават сайта всеки месец.

От Shein заявиха, че „твърдо оспорват“ решението на CNIL и ще подаде жалба.

„Считаме глобата за напълно непропорционална предвид характера на предполагаемите нарушения, нашето текущо пълно спазване на правилата и проактивните корективни действия, които сме предприели“, се казва в изявление на компанията.

От Shein добавиха, че са сътрудничили напълно с Комисията от август 2023 г. и са засилили всички аспекти на практиките си за защита на данните.

От компанията, основана в Китай и с централен офис в Сингапур, заявиха, че размерът на глобата „изглежда политически мотивиран, а не резултат от справедливо и балансирано прилагане на закона“.

Търговецът Shein, който продава рокли за 12 евро и дънки за 20 евро, е подложен на критики във Франция, където законодателите подкрепят проектозакон за регулиране на бързата мода, който при приемане би забранил на Shein да рекламира.

Глобата от 150 милиона евро представлява около 2% от приходите от 7.68 милиарда евро, които ирландската компания на Shein е отчела за Европа през 2023 г., последната година, за която има официални данни.

