България ще финансира участието си в съвместното предприятие с „Райнметал“ с дългосрочен кредит

България ще финансира дяловото си участие в съвместното оръжейно предприятие в Сопот с германската компания „Райнметал“ с дългосрочен и нисколихвен кредит.

Това съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния блиц контрол. Като се позова на експертни оценки, Дончев каза, че ще бъдат нужни между 5 и 10 години за запълване на всички складове.

„Тази инвестиция е добра. Това е възможност за България да повиши технологичното си равнище, да работи с такъв утвърден производител. Други заводи, собственост на притежавани от държавата дружество, патримониума на министерство на икономиката, като ВМЗ или на министерство на отбраната към „Терем“. Наличието на нова инвестиция не обезсмисля всички останали заводи. Напротив, техният капацитет трябва да бъде покачен. В един от заводите на „Терем“ предстои да се асемблират лунната машина „Страйкър“, която България ще получава и това е правилният подход. Ние трябва да се промотираме от закупуването на готови изделия по отношение на изделия, които колкото може по голяма част от добавената стойност, създадена в България“.

Колкото до възможността за ремонтиране на украинска военна техника Дончев открои логистичен проблем.

„Колкото до възможността за ремонтиране на техника от конфликта в Украйна, аз се боя, че проблема е чисто геометричен, разстоянието е огромно. Транспортирането на техника на хиляди километри затруднява и логистично, и финансово. Но съм убеден, че при мъдро ръководство съответната държавна институция, в случая министерството на отбраната, с помощта на цялата държава би могло да намери адекватен икономически сюжет. Специално мощността в Търговище да бъде адекватно натоварена. Аз я познавам. И като инструментална база, и като сграден фонд, и като персонал. Въпреки редуцирания брой на персонала там има капацитет и той трябва да бъде мобилизиран“, обясни Дончев.