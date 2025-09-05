РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Частичното бедствено положение в Плевенско се удължава до 1 октомври

Със заповед на заместник областния управител на Плевен Павлин Филовски се удължава до 1 октомври частичното бедствено положение в региона заради водната криза.

Обявеното на 1 септември бедствено положение беше в сила до 8 септември включително, но с днешната заповед на заместник областния управител Павлин Филовски се удължава до 1 октомври.

Освен Плевен бедственото положение обхваща селата от общината Николаево, Ралево, Ласкар, Къшин, Брестовец, Тодорово, Бохот, Буковлък, Опанец и Ясен, както и Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре и Победа.

По–рано през деня, по време на заседанието на кризисния Щаб, от дружеството ВиК-Плевен съобщиха, че количества, които постъпват от водоизточниците все още не са достатъчни за стабилизиране на водоподаването към Плевен и други части от областта.

В същото време продължават дейностите по предприетите мерки за откриване на нови кладенци и водоизточници и частични ремонти на водопроводната мрежа където има течове.

