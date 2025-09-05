Bridgestone разследва кибератака, засегнала производствени обекти в САЩ и Канада

Гигантът в производството на автомобилни гуми Bridgestone потвърди, че разследва кибератака, която засяга работата на някои производствени обекти в Северна Америка. От компанията смятат, че благодарение на бързата реакция са успели да ограничат атаката още в ранните ѝ етапи, предотвратявайки кражба на клиентски данни или дълбоко проникване в мрежата.

Северноамериканското подразделение на Bridgestone – Bridgestone Americas (BSA), е най-големият производител в света по обем на продукция. Компанията управлява 50 производствени обекта и има 55 000 служители, представлявайки приблизително 43% от общия размер на Bridgestone Corporation.

През 2024 г. само BSA е реализирала 12 милиарда долара приходи от продажби и 1.2 милиарда долара оперативна печалба.

На 2 септември 2025 г. се появиха съобщения за киберинцидент, засегнал два производствени обекта на Bridgestone Americas в окръг Ейкън, Южна Каролина.

На следващия ден канадски медии съобщиха за подобни нарушения във фабриката на BSA в Жолиет, Квебек. В отговор на запитване за ситуацията в северноамериканските ѝ обекти, от Bridgestone потвърдиха, че разследват киберинцидент. „Bridgestone Americas продължава да разследва ограничен киберинцидент, който засяга някои от нашите производствени съоръжения“, се казва в изявление на компанията, изпратено до BleepingComputer.

„Екипът ни реагира бързо, за да ограничи проблема съгласно установените ни протоколи. Докато криминалистичният анализ продължава, оставаме уверени, че успяхме да ограничим този ограничен киберинцидент още в началото. Не вярваме, че клиентски данни или интерфейси са били компрометирани“, отбелязват от Bridgestone.

Междувременно от компанията заявиха, че персоналът ѝ работи денонощно за смекчаване на последствията и минимизиране на ефекта върху веригата за доставки, което може да доведе до недостиг на продукти на пазара. „Запазването на бизнес непрекъснатостта и защитата на данните и интерфейсите е било и продължава да бъде наш основен приоритет“, заяви говорител на Bridgestone. „Продължаваме да работим усърдно, за да изпълним задълженията си към клиентите и да се справим с всички потенциални последствия, свързани с този киберинцидент.“

Към момента нито една група за ransomware не е поела отговорност за атаката срещу Bridgestone Americas. През 2022 г. компанията беше засегната от LockBit ransomware атака, при която изтекоха чувствителни данни, откраднати при пробива.