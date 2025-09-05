РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Още три лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

лекарства

Нови три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7-годишна възраст, като те вече са включени в Позитивния лекарствен списък, информират от здравното министерство. Те ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и са предназначени за домашно лечение на остри инфекции. Така общият брой на този тип лекарства става пет.

Лекарствата, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане, от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, са други четири лекарствени продукти – антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК, допълват от министерството.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

