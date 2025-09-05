Инспектори по труда бяха нападнати с брадва при извършване на проверка в заведение

Екип от инспектори по труда е бил нападнат с брадва при извършване на проверка в заведение за хранене в Димитровград, съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Те уточняват, че се е наложила и намеса на полицията.

Инспекторите са установили в заведението четири лица, работещи без трудов договор. При предишни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка, са констатирани същите нарушения, за което са наложени санкции. Проверяващите са били нападнати от лице, представило се за съпруг на собственичката. на заведението. Преди пристигането на полицията човекът скъсал попълнените от работниците декларации, изгонил ги и счупил цялата посуда на една от масите.

От Инспекцията напомнят, че съгласно чл. 402 от Кодекса на труда, нейните инспектори имат право в рамките на своята компетентност да посещават по всяко време местата, където се извършва работа и помещенията, ползвани от работниците и служителите. Освен това работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите, са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.