„Неона“ – София разширява завода си за лазерни машини в ИП „София-Божурище“ с 2 млн. лв.

Български инвеститор, който от 2017 г. оперира на територията на Индустриален парк „София-Божурище“, сключи договор за вторият си проект с Националната компания „Индустриални зони“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката и индустрията Невена Лазарова с Росен Русев управител на „Неона“ ООД – София. Компанията е специализирана в производството на машини за обработка на метал.

Инвестицията предвижда разширяване на съществуващото производство на CNC лазерни машини за рязане чрез изграждане на нова сграда с производствени и складови помещения върху допълнителен парцел с площ от 2 651 кв. метра. В рамките на проекта ще бъде започнато и ново производство на лазерни галванометрични машини.

„Разширяването на „Неона“ ООД е още едно доказателство, че Индустриален парк „София-Божурище“ се утвърждава като предпочитана локация за български и международни компании с високотехнологичен профил“, заяви заместник-министър Невена Лазарова.

Индустриален парк „София-Божурище“ е приоритетен проект на Националната компания „Индустриални зони“,

в който вече са привлечени 40 инвеститори от страната и чужбина в редица сектори, включително автомобилна промишленост, високи технологии, складова и логистична дейност. Индустриалният парк, с площ 3 млн. кв. м, предлага терени с изградена инфраструктура с възможности за електрозахранване, водоснабдяване, битова и дъждовна канализация, газификация, оптика.

„Националната компания „Индустриални зони“ работи по инвестиционни проекти в цялата страна на обща стойност над 80 млн. лева. „Подобни инвестиции не само създават работни места, но и добавят стойност чрез иновации и производство с висока степен на технологичност“, допълни Лазарова.

Към момента НКИЗ е едноличен собственик на капитала на три самостоятелни дружества – „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Индустриални терени и складове” ЕАД и „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, която е първата отраслово ориентирана индустриална зона в портфолиото на държавната компания, с цел стратегическо развитие на автомобилната индустрия в страната.

НКИЗ е собственик и оператор на Индустриален парк „София – Божурище“,

Индустриален парк „Видин“, Индустриален парк „Плевен – Телиш“, Индустриален парк „Суворово – Варна Запад“, Индустриален парк „Карлово“, Индустриална зона „Кърджали“ и Индустриален парк „София – Запад“.