Lego пуска най-големия си комплект досега – Star Wars Death Star, за 1000 долара

Датският производител на играчки Lego обяви новия си комплект Ultimate Collection Series Star Wars Death Star – първият с цена от 1000 долара и над 9000 части. Моделът представлява напречен разрез на напълно въоръжената Звезда на смъртта от оригиналната трилогия и включва над 15 стаи, пресъздаващи емблематични сцени от филмите, както и няколко скрити Easter eggs за феновете.

Комплектът съдържа и 38 минифигури – рекорд за Lego, включително класики като Luke Skywalker, Han Solo и Princess Leia, както и нови герои като Galen Erso и Hot Tub Stormtrooper.

Lego UCS Star Wars Death Star ще се появи официално по магазините на 4 октомври, а членовете на Lego Insiders ще могат да го закупят няколко дни по-рано – на 1 октомври. Това е най-големият и най-скъп комплект на Lego досега, надминавайки UCS Millennium Falcon и UCS AT-AT, които се продаваха за 850 долара.

