Затвор до 5 и до 15 години грози нападателите над директора на полицията в Русе

Затвор до 5 и до 15 години могат да получат младежите, пребили директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия 36-годишен съсед, съобщиха на брифинг заместник-окръжният прокурор Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР Александър Ковачев, цитирани от БТА.

Припомняме, че дрифтаджиите бяха задържани още вчера (4 септември), когато стана ясно за посегателството над Кожухаров. По този случай се изказаха и по-голямата част от народните представители, в това число и министър-председателят Росен Желязков, който определи случая като “целенасочена атака срещу институциите”.

Вътрешният министър Даниел Митов обеща виновните да бъдат наказани с цялата строгост на закона.

От държавното обвинение допълват, че към момента наблюдаващият прокурор е приел, че безспорно са доказани две престъпления – хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.

Обвиненията срещу двама от задържаните са за хулиганство, а срещу другите двама и за причиняване на тежка телесна повреда над длъжностно лице.

Пълнолетните извършители – двама на 18-години с инициали К. Г. и Ж. К. и един на 19 години – В. И., който е студент, са задържани до 72 часа, а непълнолетният 15-годишен ученик Ст. А. – до 48 часа.

На 6 септември Окръжна прокуратура – Русе ще внесе искане до Окръжния съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четиримата обвиняеми.