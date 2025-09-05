КЗК открои проблеми с паралелния износ и аптечните мрежи в анализа на фармацевтичния пазар

Комисията за защита на конкуренцията проведе срещи с Българския фармацевтичен съюз, Българския лекарски съюз и други организации в рамките на секторния анализ на пазарите за търговия с лекарства на едро и дребно. До момента са очертани две ключови проблемни области, касаещи паралелния износ на медикаменти и проследяването на наличности в Позитивния лекарствен списък, където регулациите позволяват по-либерален режим. Вторият проблем е свързан със заобикалянето на ограниченията за собственост върху до четири аптеки чрез изграждане на мрежи от формално независими дружества.

КЗК посочва, че са необходими промени в нормативната уредба и ще продължи експертните обсъждания със заинтересованите страни. Освен това комисията разглежда и сигнали за други нарушения – като неравноправно третиране на аптеки, ограничаване на доставките и практики, които могат да увредят конкуренцията и правата на пациентите. При наличие на данни за злоупотреби регулаторът ще образува производства.

Секторният анализ започна на 20 юни и има за цел да изясни структурата на пазара, поведението на участниците във веригата за доставка и причините за честите липси на лекарства в страната.