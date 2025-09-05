РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът и осем министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента

Днешният пленарен ден е посветен на въпроси към премиера и министрите от кабинета. Според парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец премиерът и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси на народните представители, които се отнасят до общата политика на правителството.

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса, а народните представители, нечленуващи в група, имат право общо на два въпроса. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

Блицконтролът ще започне в 9.00 ч., а от 11.00 ч. предстои редовен парламентарен контрол, в който ще участват осем министри. Това са Мирослав Боршош, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Силви Кирилов, Мариан Бачев, Манол Генов, Петър Дилов и Валентин Мундров. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

