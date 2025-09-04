Погромът срещу журналистиката – самобичуването на едно общество

Права, демокрация, свобода и информирано общество. Все неща, които се поставят на дневен ред от политици, граждани и журналисти. И в целия хаос на политиканстването по тази тема от това “кой прав и кой крив” се прокрадва, издиганата на пиедестал свобода на словото. Свобода, която за някои се е превърнала в обществена мисия, а за други – удобен начин да си измият ръцете.

Основната разлика между “четвъртата власт” (журналистите) и “законодателната власт“ (в лицето на народните представители, излъчени от различни партии), е, че първите се водят от принципа имаме свобода на словото и защита от последствия, а вторите – гарантираме свободата на словото, но не и последствията от нея. Толкоз е просто – погром и след него тишина, която ще се превърне в бич за обществото.

В неделя (31 август) станахме свидетели на бруталното възпрепятстване на журналистическата работа на колегите от NOVA Благой Бекриев и на оператора Калоян Калчев. Те бяха ритани и обиждани, а живото им включване от протеста пред ВМЗ-Сопот, заради идването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе осуетено.

Но каква е вината на журналистите? Това им е работата. Да снимат, да покажат и да информират хората, които не могат да отидат на така “топлото” посрещане. Друг е въпросът, че хората, които крещят и ритат по площадите, искат да чуват само собствените си гласове или поне такива, които се съгласяват или “уж” разбират техните неволи – най-вече в лицето на партия “Възраждане”.

Но да се върнем на темата с насилието над журналисти.

От парламентарно представената партия излязоха с позиция: “Възраждане” категорично се разграничава от нападението над Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев. Политическата организация е предприела всички необходими действия, за да може журналистите да бъдат допуснати и да извършат своите служебни задължения… Готови сме да се включим в работни срещи по темата за обсъждане на медийно законодателство”.

Странно? Щом са толкова заинтересовани от свободата на словото защо никой от народните представители на “Възраждане” не укроти “народната любов”, както те обичат да я определят. И защо бойкотират заседанията, а в същото време изразяват готовност за обсъждане на ново медийно законодателство? Нещо, на което всички работещи в медии, настояват.

Възмущение сред гилдията, а и в медийния регулатор предизвика и бездействието на полицията, която по никакъв начин не осигури поле за работа на журналистите от NOVA.

„Ето така, правовата държава и демокрацията загиват; хората, които работят на терен се обезкуражават, а подобни прояви нормализират!“, написа председателят на СЕМ Симона Велева в своя публикация във “Фейсбук”.

Да, в Сопот отидоха наши съграждани, които имат право да не харесват Брюксел, еврото, членството ни в ЕС и НАТО. Имат право да вярват и в каквото си искат и дори да спорят, ако ще и въпросът да е: “Кокошката или яйцето е първо?” Възможно е тези хора да харесват медии само заради синоптичките и предавания с тематика “Любов в рая” и “Диви и красиви”, където единственото нещо по-голямо от простотията е изкривената реалност, в която се намират участниците.

При колегите съвсем не беше така. Ами ако медиите оставят неразказана тази омраза кой ще чуе гласовете им? Кой ще обърне внимание? Все въпроси, на които отговорът е известен…

От Съюза на българските журналисти (СБЖ) реагираха остро в своя позиция: “Нашият съюз винаги е призовавал за солидарност, когато журналисти са третирани от политици като “държачи на микрофони” и са дискриминирани, когато са принуждавани да напуснат работа, защото са неудобни на собствениците на медии, когато върху колеги журналисти са се стоварвали “дела-бухалки”.

От Асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) също призоваха за по-голяма защита на журналистите от насилие: “АЕЖ призовава МВР и прокуратурата да предприемат незабавни действия за идентифициране и привличане към отговорност на всички замесени. Осъждаме бездействието на органите на реда, които по свидетелства на други медии са били пасивни и не са се намесили, за да защитят журналистите.”

„Въпреки че политическа партия “Възраждане”, основен организатор на протеста, се разграничи от нападателите, агресивната реторика от страна на партийното ръководство създава предпоставки за подобно отношение към медиите и журналистите…”, пишат още от Асоциацията.

Много е лесно да се нарече един журналист “продажник”, “враг” и към него да се прилепат всякакви други обидни епитети, които може да роди главата на същите тези, които ритат и псуват. Обаче е трудно да се оцени свободата, камо ли свободата на словото – нещо толкова чупливо.

Това го показва и законодателството, което само “де юре” гарантира неприкосновеността.

Според чл. 39 и чл. 40 на Конституцията на България се гарантира свободата на словото!

Чл. 39 (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго…

Чл. 40 (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт…

Отделно от Конституцията имаме и Харта на основните права на ЕС, която в чл. 11 гарантира, че: „Всеки има право на свобода на изразяване на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.”

Каква политическа лицемерщина само! Имаме основен закон и Харта, а така чаканата действителна промяна (в нашия случай в полето на журанлистиката) завършва с думите на експремиера Бойко Борисов: „В България свободата на словото е толкова свободна, че трудно се сравнява с другите държави“. Ама за какво му е на Борисов една свобода на словото, при положение че ГЕРБ, по негови думи, е била създадена да вкара България в Шенген и еврозоната…

А това, което остава неразбрано от политическата конюнктура е, че от журналистите не се очаква да хвалят. Ако го правят, то значи тяхната работа с основание може да се подложи на съмнение.

Чуваме парламентаристи да се оплакват от журналистите и да ги обвиняват в какви ли не грехове, с което и се опитват да се измъкнат от отговор на въпросите им. Но уважаеми политици, оплакващи се от медиите – това е все едно капитан на кораб да е недоволен от вълните!

Поредният шамар или ритник по журналист, не просто показва ДНК-то на българската действителност, а е смъртният акт на демокрацията, написан с големи букви. След него обществото остава с пропагандата, слуховете и PR съобщенията.

Явно прав е бил Радой Ралин, който казва: „Който дрънка, е за вънка“.



Подигравки, убийства, а след тях тишина…

После ходи разправяй за свобода

Протести, защита, а след тях погром…

Срещу истината страшна… уплашеният става злобен гном