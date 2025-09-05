Обещаните разходи от технологичните лидери зарадваха Тръмп на вечеря в Белия дом

Шефовете на „Мета платформс“ Марк Зукърбърг и на „Епъл“ Тим Кук бяха сред лидерите от технологичния сектор, потвърдили обещанията си за увеличаване на разходите за изкуствен интелект (AI) в Съединените щати по време на вечеря, организирана от президента Доналд Тръмп на 4 септември. Това е поредната заявка за задълбочаващите се отношения на стопанина на Белия дом със Силициевата долина.

Във встъпителните си думи Тръмп засегна ключовото изискване на технологичните компании: осигуряването на достатъчно енергия, която да задоволи нарастващото търсене от центровете за данни, които са основният фактор за бума на AI.

„Ще ви улесним много по отношение на електрическия капацитет и осигуряването му за вашите нужди и получаването на разрешителни“, увери Тръмп в държавната трапезария на Белия дом. И се похвали: „Водим пред Китай с голямо, наистина, с огромно количество.“

Вечерята в четвъртък (4 септември) беше рядко срещано събиране във Вашингтон на висши ръководители и основатели на някои от най-ценните технологични компании в света – всичките борещи се за предимство в развиващата се област на изкуствения интелект. Сред участниците бяха и Сам Алтман на OpenAI Inc., Сундар Пичай и съоснователят Сергей Брин на „Алфабет“, както и Сатя Надела и Бил Гейтс на „Майкрософт“.

Президентът обиколи масата, като помоли технологичните босове да споделят своите планове. Корпоративните лидери пък се редуваха да изтъкват усилията си за разрастване в Съединените щати, като всеки от тях изрази благодарност за административните политики, подкрепящи, по думите им, усилията за развитие на AI.

По мобла на Тръмп, пръв се изказа Зукърбърг. „Всички компании тук строят, правят огромни инвестиции в страната, за да изградят центрове за данни и инфраструктура, които да захранват следващата вълна от иновации“, каза главният изпълнителен директор на Meta. И обяви, че компанията му ще инвестира „поне 600 милиарда долара“ до 2028 година.

Американският лидер остана доволен от сумата. През последните дни той рекламира огромен център за данни, който „Мета“ строи в Луизиана и който ще струва 50 милиарда долара.

Тръмп привлече технологичните ръководители с програма, насочена към намаляване на данъчната и регулаторната тежест за бизнеса в опит да увеличи инвестициите на американска земя и да осигури господството на страната в най-съвременните технологични сектори. Разрастващата се област на изкуствения интелект е в центъра на тези намерения.

През юли инвеститорът в рискови активи от Силициевата долина Дейвид Сакс – ръководител на отдела за AI в Белия дом на Тръмп – съдейства за представянето на мащабен план за облекчаване на регулациите на изкуствения интелект, засилване на научноизследователската и развойна дейност и увеличаване на вътрешното производство на енергия за захранване на енергоемките центрове за данни. Целта на офанзивата – да се гарантира, че Съединените щати ще запазят предимството си пред конкуренти като Китай.

Стопанинът на Белия дом е осигурил корпоративни ангажименти за милиарди долари, които да стимулират изграждането на инфраструктура за AI. На 4 септември американската администрация приветства съобщението на Hitachi Energy, че планира да инвестира над 1 млрд. щ. долара в инфраструктура за електрическа мрежа, която би могла да поддържа нарастващите енергийни нужди на изкуствения интелект.

В по-широк план, компаниите обявиха планове за увеличаване на инвестициите в Съединените щати – част от стремежа им да избегнат митата, които администрацията на Тръмп налага върху вноса, за да стимулира преминаването към местно производство на критична продукция. Американският лидер посочи, че някои фирми, поели ангажимент да строят на американска земя, биха могли да получат отстъпка от някои митнически ставки.

Кук, чиято компания се ангажира през август да похарчи допълнителни 100 милиарда долара за местно производство от обещаните общо 600 милиарда долара, благодари на Тръмп за „зададения тон, даващ възможност да направим голяма инвестиция“. Президентът пък посочи, че инвестиционното обещание на Кук ще помогне на „Епъл“ да избегне обмитяването на вноса на полупроводници, което администрацията планира да наложи.

Връзката на Тръмп със Силициевата долина се засили по време на церемонията по полагане на клетва през януари, когато Зукърбърг, Кук и Пичай „се класираха на видни места“, след като дариха милиони за встъпването на президента в длъжност. Стопанинът на Белия дом и неговите съюзници ще се възползват от тези средства отново преди междинните избори догодина, които ще определят контрола над Конгреса.

Часове преди официалната вечеря на 4 септември голяма част от същите корпоративни ръководители се включиха в дискусия за изкуствения интелект, организирана от първата дама Мелания Тръмп. На нея тя приветства бизнес лидерите като визионери и призова за сътрудничество, за да помогнат за по-широкото приемане на технологиите с AI.

Първата дама седеше до Тръмп по време на вечерята в Белия дом. Сред другите участници на вечерното събитие бяха главният изпълнителен директор на „Оракъл“ Сафра Кац и Лиза Су – главен изпълнителен директор на Advanced Micro Devices Inc.

Първоначално вечерята е била замислена да се проведе в наскоро реновираната Розова градина на Белия дом, където Тръмп постави каменни павета и обзаведе пространството с маси за вътрешен двор и озвучителна система, след като се оплака, че предишната тревна настилка е неподходяща за големи събития. Но лошото време е принудиро служителите да преместят събитието на закрито.