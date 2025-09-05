Цветан Цветанов: Всички, докоснали се до КТБ, впоследствие имат сериозна професионална реализация (част 2)

Има опасно много аналогии между ситуациите в България от 2013 г. и сега, забелязва Цветан Цветанов

Очертава се свръхдефицит, имаме свръхзавишена разходна част на бюджета и още по-завишена приходна част. Всички финансови експерти са единодушни, че публични разходи от 46% от БВП са чист популизъм и умишлена предпоставка за създаване на социално напрежение.

Борисов никога не беше разглеждал възможността друг от ГЕРБ, освен него, да стане премиер. Убеден съм, че точно заради това той провали втората част от сглобката – за да попречи на Мария Габриел да стане министър-председател. Това беше първата му проява на ревност към свой човек. Втората е към Желязков – срещата с Фон дер Лайен ярко показа това.

Намираме се в тунел, но не знаем колко дълъг е той.

През януари 2023 г. имах петчасов разговор с Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков. Всичко, което им казах, за съжаление, се сбъдна. Тогава бе погубена една голяма енергия.

Сега съветът ми е за смислен дебат около кръгла маса на всички демократични организации. Трябва да проявим разум и да се покаем за грешките си. Единствената обща цел сега са президентските избори.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.

Каква е формулата за борба с модела на статуквото?

Кога се съчетават гражданските и социалните протести?

Какви са аналогиите в ситуациите у нас от 2013 г. и днес?

Какъв тип личност може да събере на една маса всички демократични лидери у нас?

Кога демократичната общност ррбява да представи своя общ кандидат за президент?

