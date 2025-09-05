При предсрочно връщане на работа, майката да получава 100% обезщетение от НОИ, предлагат от ПП-ДБ

В началото на есенния политически сезон партиите в парламента започват да наддават за социални политики в бюджета за 2026 година. „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) изпревари всички останали политически формации и първа внесе проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, насочен към по-добро заплащане на майчинството.

Според предложението на Асен Василев, Венко Сабрутев, Лена Бориславова, Николай Денков и техни колеги от обединението, ако майка се върне на работа предсрочно, тя ще получава пълния размер на обезщетението от НОИ, а не половината, както е в момента. Това ще важи и за двете години след раждането – както за първата (обезщетението за бременност и раждане), така и за втората (обезщетението за отглеждане на дете до 2 години, т.нар. нископлатено майчинство).

През първата година майчинството е в размер на 90% от заплатата на майката, а през втората, сумата е фиксирана от държавния бюджет и в момента е 780 лева.

В мотивите си вносителите посочват още, че предложението ще е стимул за по-бързото влизане на майките на трудовия пазар.

Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Борислав Гуцанов също обеща, че в бюджета за 2026 г. ще предложи увеличение на обезщетението, като идеята е майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 75% от него. Той посочи, че дори 10% от тях да се върнат, това ще донесе 12,4 млн. лв. в бюджета чрез данъци. Министърът подчерта, че сегашните 780 лв. са ниски и целта е сумата да бъде повишена. Според него ранното връщане на майките е полезно както за икономиката, така и за самите тях, защото продължителното отсъствие затруднява повторната им адаптация на пазара на труда.