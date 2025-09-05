Политическата конфронтация руши доверието в институциите, каза Дончев пред депутатите

Вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев заяви по време на парламентарния контрол, че институциите ще изпълнят ангажимента си за възстановяване на усещането за сигурност след поредицата от агресивни прояви, но предупреди, че дефицитите в обществото не могат да бъдат преодолени само чрез държавни мерки. Той подчерта, че свободата не може да съществува без ред, но годините на политическа конфронтация и нестабилност са ерозирали доверието към институциите.

Коментарът му дойде след инцидента в Русе, при който четирима младежи, включително непълнолетен, нападнаха директора на местната полиция. Дончев постави въпроса за ролята на семейството и образователната система в борбата с агресията, като изтъкна, че политическата култура на конфронтация е допринесла за общественото усещане, че институционалният ред е отслабнал.

Дончев съобщи и за важна стъпка в модернизацията на военната индустрия – България ще финансира участието си в съвместното предприятие с германската компания „Райнметал“ чрез нисколихвен кредит от европейския инструмент SAFE. Това ще позволи преминаване от съветския стандарт боеприпаси (122/152 мм) към натовския (155 мм). Производството ще обслужва както нуждите на българската армия, така и износа.

По експертни оценки ще са необходими между 5 и 10 години за пълно запълване на складовете. Вицепремиерът подчерта, че военната индустрия ще остане стратегически сектор поне през следващото десетилетие и че новата инвестиция няма да обезсмисли съществуващите мощности, а напротив – капацитетът им трябва да бъде повишен. Той даде пример със завод на „Терем“, който ще сглобява бронирани машини „Страйкър“.

Министърът на иновациите призова България да премине от закупуване на готови изделия към такива, при които по-голяма част от добавената стойност остава в страната. За ремонта на техника от войната в Украйна той призна логистичните трудности, но посочи, че заводът в Търговище разполага с капацитет, който трябва да бъде мобилизиран.