Арина Сабаленка ще защитава титлата си на финала на US Open срещу Аманда Анисимова

Миналогодишната победителка от US Open Арина Сабаленка ще играе на финала на американския мейджър за трета поредна година. Това стана ясно, след като тенисистка номер едно в света победи американката Джесика Пегула в три сета. В решителния мач съперничка на белоруската ще бъде друга представителка на САЩ, тазгодишната финалистка на Уимбълдън Аманда Анисимова, която също се справи в тежка борба с японката Наоми Осака.

Тази година женските полуфинали на US Open се превърнаха в истински акцент на турнира. Едно зрелищно шоу следваше друго, емоциите бяха невероятни и в двата случая победители бяха тенисистките, загубили първите сетове.

В крайна сметка първият полуфинал завърши 4:6, 6:3, 6:4, и

сега Сабаленка ще има трети пореден финал на US Open,

в който нейна съперничка отново ще бъде американка. Нека припомним, че преди да победи Пегула миналата година, тя първо загуби от Коко Гауф, а сега ще играе срещу Аманда Анисимова.

Противостоянието между финалистката на Уимбълдън за тази година – Аманда Анисимова, и бившата номер едно в света Наоми Осака беше още по-напрегнато. Японката, която е спечелила четири турнира от Големия шлем, никога не е губила на полуфинали и сега беше близо до поддържане на тази традиция. Осака спечели първия сет с тайбрек, но Анисимова отговори със същото във втория сет. Това ѝ позволи да се възползва от психологическо предимство и напълно да доминира в третия сет. Резултатът от мача, който продължи почти три часа, беше 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Изключително трудно е да се предвиди победителката на финала.

Сабаленка е в отлична форма, а стилът, който ѝ позволи да победи Пегула, говори много за нейната увереност. Но почти същото може да се каже и за Анисимова, която многократно демонстрира брилянтни удари в срещата с Осака.

Козът на белоруската тенисистка, на теория, може да бъде богатият ѝ опит от участие в подобни финали,

включително и негативни. Нека припомним, че тази година на Откритото първенство на Австралия тя загуби на финала от Мадисън Кийс, а на Ролан Гарос – от Коко Гауф, като и в двата случая не успя да се справи с психологическото претоварване.

Анисимова обаче има ясно предимство в серията от лични срещи – 6:3, а последният път, когато победи Сабаленка, беше съвсем наскоро, на полуфиналите на Уимбълдън, а последвалото унизително сухо поражение от Ига Свёнтек на финала в Лондон, очевидно, е забравено от американката.

Ако и двете тенисистки излязат на корта в събота напълно подготвени да се борят за титлата, този финал може да се окаже един от най-зрелищните в историята на Откритото първенство на САЩ. Но предвид нестабилността на тези две тенисистки, може да се развие по различен начин.

Както и да е, предстоящият мач е от голямо значение за Сабаленка и по отношение на борбата за №1 в света в края на годината. В случай на победа, белоруската тенисистка ще има много значителна разлика от най-близката си преследвачка Ига Свьонтек, а полякинята едва ли ще има достатъчно време да я намали.