Здравното министерство предлага медицински стандарт по „Здравни грижи“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по „Здравни грижи“, съобщават от пресцентъра им. Това е първият у нас цялостен стандарт, който определя минималните изисквания за организацията и качеството на здравните грижи, предоставяни от медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите, пишат още оттам.

Основна цел на медицинския стандарт „Здравни грижи” е и да регламентира такива промени в организацията на болничните структури, които да осигурят възможност за задоволяване на очакванията на пациентите за качествени здравни грижи, както и за планиране на броя специалисти по здравни грижи”, се отбелязва в мотивите.

Нормативно се регламентират и основните групи дейности, които специалистите трябва да осъществяват, а именно: предоставяне и събиране на здравна информация; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; медицински и здравни грижи и дейности; ресоциализация, реадаптация и ранна рехабилитация.

Необходимият брой специалисти се определя индивидуално за всяка структура, като в болничните структури без легла необходимият минимален брой медицински специалисти по здравни грижи е не по-малко от 20% от броя, определен за съответните специалисти по здравни грижи за болнични структури с легла.

Лечебните заведения ще разполагат с преходен период до една година за адаптация към новите правила, а стандартите ще се въвеждат поетапно в следващите пет години.

От министерството уточняват, че Наредбата е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е ключова стъпка за преодоляване на недостига и неравномерното разпределение на медицински сестри и акушерки.

