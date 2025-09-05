САЩ може да поемат отговорност за наблюдение на буферната зона при мир в Украйна

Съединените щати биха могли да поемат наблюдение на буферната зона в Украйна в бъдещо мирно споразумение, пише NBC News, позовавайки се на четири източника. Този план включва демилитаризирана зона, която би разделяла контролираните от Русия и Украйна територии, за да се предотвратят военни действия.

Според NBC, САЩ биха могли да използват дронове, сателити и други разузнавателни средства в координация с други държави. Източниците на канала предполагат, че буферната зона ще бъде охранявана от войски от една или повече държави извън НАТО, така че този вариант би бил подходящ за Русия. Границите на тази зона все още не са определени.

Според източници на NBC,

планът е разработен след руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август.

Идеята европейските държави да създадат 40-километрова буферна зона на руско-украинската фронтова линия беше съобщена в края на август от Politico, позовавайки се на източници. Източниците отбелязаха, че Съединените щати не участват в тези дискусии и не е известно дали Украйна ще се съгласи на подобен вариант, тъй като планът включва териториални отстъпки.

Европейски представители обсъждат прехвърлянето на от 4000 до приблизително 60 000 войници в буферната зона.