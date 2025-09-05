Денят по диагонал – 5 септември 2025 г.

Има опасно много аналогии между ситуациите в България от 2013 г. и сега, забелязва Цветан Цветанов. Очертава се свръхдефицит, имаме свръхзавишена разходна част на бюджета и още по-завишена приходна част. Всички финансови експерти са единодушни, че публични разходи от 46% от БВП са чист популизъм и умишлена предпоставка за създаване на социално напрежение. Борисов никога не беше разглеждал възможността друг от ГЕРБ, освен него, да стане премиер. Намираме се в тунел, но не знаем колко дълъг е той.

Бойна самоковлийка се издирва заради побой над съсед. Тя пребила човека с крак от дървен стол, уточняват от полицията. Инцидентът е станал около 11:10 ч. на 4 септември на улица в Самоков. Изпратените на място служители на реда установили, че по време на междусъседския скандал жената нанесла удар с дървния крак по главата на потърпевшия. Той е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница, където са установени охлузни рани в областта на главата. След отказ от хоспитализация мъжът е освободен за домашно лечение.

От години у нас има всеобщо неспазване на закона и то на всички нива. Хилавите опити да се прокара някаква реформа се спъваха в липсата на политическа воля и частни интереси. Тази болна ситуация роди своите плодове – арогантни хора, които живеят с усещането за безнаказаност. На този фон се случи и другият инцидент, който не по-малко шокира със своята наглост. Шефът на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров бе настанен в болница в четвъртък в тежко състояние след нанесен му побой. Той е направил забележка на младежи, дрифтирали с колите си, които в последствие го нападнали и пребили.

„Действията на антикорупционната комисия, това което се случи там – не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам ето толкова малко власт – незабавно бих освободил Коцев от ареста.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари и добави, че би бил „много щастлив“, ако кметът на Варна бъде освободен. Тъй като обаче, по собствените му думи, партията му няма влияние в съдебната система, той можел само да се помоли за такова нещо. Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан от няколко месеца по обвинения за участие в престъпна група и корупция.

„Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ“. Така лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира думите на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че дясното в България трябва да излезе с единен кандидат за президент, обществено приет и с репутация, който да е подкрепен от дясноцентристките партии. Бившият финансов министър заяви, че вместо да се обсъждат постове за следващата година, е по-добре да се свърши истинска работа.

Само за 12 часа са регистрирани 378 нарушения на средната скорост при пробното отчитане, заяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов на брифинг на Северната скоростна тангента в София. Той напомни, че от 00:00 часа на 7 септември Законът за измерване на средната скорост влиза в сила. Към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между магистралите и първокласните пътища, като целта е да бъдат сертифицирани 1200 километра. След като се регистрира нарушението в системата на МВР, то се валидира и обработва, а гражданите получават съобщение на мобилния си номер или имейл, като справка може да се направи и чрез сайта на МВР.