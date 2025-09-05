Tesla предлага ново споразумение за заплащане на Мъск от 1 трилион долара

Tesla предложи на главния изпълнителен директор Илон Мъск ново споразумение за заплащане. Съгласно клаузите, Мъск може да спечели 1 трилион долара, ако изпълни условията в рамките на десет години. Според Bloomberg, не е имало прецеденти за плащания от такъв мащаб в корпоративна Америка.

Самият Илон Мъск може да стане първият трилионер, ако акционерите на Tesla одобрят сделката.

За да получи тази сума, Илон Мъск трябва да гарантира, че пазарната стойност на Tesla ще нарасне от сегашните 1 трилион долара до 8.5 трилиона долара в рамките на десет години.

Временните условия включват продажба на 20 милиона електрически превозни средства Tesla,

пускане на пазара на 1 милион таксита без шофьор, продажба на 1 милион роботи Optimus, увеличаване на коригираната EBITDA до 400 милиарда долара от сегашните 16.6 милиарда долара и т.н.

Пакетът за заплащане включва поетапно прехвърляне на допълнителни 423.7 милиона акции на Tesla

на стойност 143.5 милиарда долара по текущата цена на Илон Мъск. След това предпрпиемачът ще притежава поне 25% от Tesla, което също ще увеличи правото му на глас в компанията. В момента той притежава около 13 процента.

Новото споразумение не изисква Илон Мъск да прекарва часове в офиса,

занимавайки се с бизнес на Tesla, нито ограничава как или къде прекарва времето си. Робин Денхолм, председателят на борда, заяви, че предложението има за цел да мотивира Мъск и да го насърчи да се съсредоточи върху компанията.

Споразумението ще бъде гласувано на общо събрание на акционерите на 6 ноември.