Украинското правителство планира забраната на проруския клон в своята православна църква

Манастирът, известен като Киево-Печорската лавра

Украинското правителство обяви, че клон на православната църква не е успял да прекъсне дългогодишните си връзки с Москва и скоро може да бъде забранен, съобщи АП.

Предстоящата забрана засяга един от двата съперничещи си клона на православието в страната и допълнително подчертава бурната роля на религията, докато Украйна отблъсква руската окупация. Православието е доминиращата религия и в Русия, и в Украйна, и се е превърнало в културно и духовно бойно поле паралелно с по-широката война.

Мярката идва година след като украинският парламент прие закон за забрана на базираната в Москва Руска православна църква заради силната ѝ подкрепа за руската инвазия. Законът също така забрани всяка организация, свързана с руската църква.

Украинската православна църква осъди агресията на Кремъл още в началото през 2022-ра и същата година обяви своята независимост от Московската патриаршия, като потвърди тази позиция и през 2025-та. Въпреки това правителството я упреква, че не е предприела необходимите стъпки, като например промяна в учредителните си документи, за да завърши окончателно отделянето си.

