Бивш премиер на Тайланд напусна страната преди избора на нов министър-председател

Таксин Шинаватра

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра е напуснал изненадващо страната късно снощи. Той е отлетял с частния си самолет за Дубай само часове преди тайландския парламент да се събере днес, за да избере нов министър-председател, след като съдът отстрани дъщеря му и негова политическа наследница от поста.

Бягството на Шинаватра се случва дни преди съдебно решение, което може да го прати в затвора.

Отстраняването на дъщеря му Паетонгтарн Шинаватра от премиерския пост заради нарушение на етичните норми предизвика остра борба за власт.

Голяма е вероятността да я наследи лидерът на „Бумджаитай“ Анутин Чанвиракул, отбелязва „Франс 24„.

